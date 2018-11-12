СМИ посоветовали США купить российские самолеты для тушения пожаров

Соединенным Штатам, которые каждый год страдают от масштабных природных пожаров, было бы полезно использовать российские самолеты-амфибии Бе-200. Такое мнение высказало гонконгское издание Asia Times.

Автор статьи отмечает, что на данный момент США являются лидером в области авиастроения, но при этом никогда не производили самолеты для тушения пожаров. В этой области рейтинг возглавляют Россия, Канада и Япония.

Российский самолет Бе-200 обладает лучшими скоростными характеристиками при меньшей цене и схожей эффективности, цитирует «РИА Новости» гонконгское издание. Однако Соединенные Штаты не используют Бе-200, а применяют для этих целей переоборудованные самолеты, которые находятся не в лучшем техническом состоянии и дороги в обслуживании.

Несмотря на антироссийские санкции, по мнению издания, США могли бы взять в лизинг российский Бе-200, чтобы увидеть эффективность самолета в работе. Также отмечается, что Москва могла бы пойти на встречу американским властям в данном вопросе, что стало бы положительной точкой соприкосновения для обеих стран.

8 ноября сообщалось, что в Калифорнии объявлена эвакуация. В ее северной части пожар охватил более 36 тыс. га и уничтожил почти 7 тыс. построек, став самым разрушительным в истории штата. В округах Лос-Анджелес и Вентура введен режим чрезвычайного положения. В южном регионе сгорело свыше 150 домов. В связи с гибелью людей начато расследование.

Вину за стихийное бедствие президент США Дональд Трамп возложил на местные власти, пригрозив лишить их финансирования.

Многофункциональный самолет-амфибия Бе-200 был построен специально для тушения пожаров, охраны водных поверхностей, перевозки грузов и пассажиров, а также для проведения поисково-спасательных операций. Некоторые из его летно-технических характеристик не имеют аналогов в мире.