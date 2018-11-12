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Пушков прокомментировал нежелание Трампа пожать руку Порошенко

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Украина для президента США Дональда Трампа — зависимая и докучливая страна. Такую точку зрения высказал российский сенатор Алексей Пушков, объясняя, почему американский лидер не пожал руку украинскому президенту Петру Порошенко во время мероприятий, приуроченных к столетию окончания Первой мировой войны.

«На параде в Париже Порошенко пожирал Трампа глазами, но тот оставил его без внимания. Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него — зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза», — написал Пушков в Twitter.

11 ноября в Париже проходили торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В начале мероприятий была снята запись, на которой видно, как Трамп с супругой уделяют внимание прибывшим на встречу лидерам других государств. При этом Петра Порошенко американский президент словно не заметил. В свою очередь украинский лидер внимательно следил за каждым действием американского коллеги.

Позднее журналисты поинтересовались у Порошенко, действительно ли Трамп не пожал ему руку. Украинский президент резко отреагировал на вопрос, обвинив «русское телевидение» во вранье.

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