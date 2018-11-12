Путин и Трюдо коротко переговорили во время Форума мира в Париже

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Канады Джастин Трюдо коротко переговорили во время Форума мира, который прошел в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщил канадский телеканал CBC.

В начале мероприятия Трюдо занял место в первом ряду, чуть позже с ним рядом сел Путин. Лидеры государств пожали друг другу руки и переговорили. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал CTV News, канадский премьер отметил важность России для мира на этом форуме и вспомнил колоссальные жертвы российского народа во время двух мировых войн.

11 ноября в Париже состоялись мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. На них собрались многие мировые лидеры, в том числе российский президент Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп обсудил во время рабочего ланча в Елисейском дворце с президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).