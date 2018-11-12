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Певица Приходько не выдержала вопросов о Тимошенко и сбежала с интервью

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Участница песенного конкурса «Евровидение-2009» Анастасия Приходько не выдержала вопросов о Юлии Тимошенко, которую она решила поддерживать на предстоящих выборах, и сбежала во время интервью.

На программу певицу позвали после того, как она сделала заявление об уходе со сцены ради политики. Во время беседы она заявила, что Тимошенко не занимается бизнесом как действующий президент Украины Петр Порошенко. Однако, когда ведущая решила спросить, откуда же тогда берет деньги лидер партии «Батькивщина», артистка не смогла ответить, но заявила, что Тимошенко пользуется уважением всего мира и очень умна, отмечает Пятый канал.

Кроме того, Приходько уверена: раз уж ее покровительница сказала, что не занимается бизнесом, значит, это правда и ей нужно верить на слово. После вопроса о том, будут ли обе женщины врать избирателям, в студии завязалась перепалка. В ней принял участие один из сопровождающих певицы. Сама она в это время сняла микрофон и молча покинула помещение.

30 октября лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что намерена в случае победы на выборах президента Украины добиться от России компенсации убытков, якобы нанесенных утратой Донбасса и Крыма. 

В этот же день Тимошенко усилила силовую сторону избирательной кампании, объявив о формировании так называемого военного кабинета. Его состав станет известен общественности перед выборами президента Украины.

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