Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Аризоной»

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Аризоне Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Вашингтоне закончилась со счетом 1:4. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу. Всего на счету Овечкина в нынешнем сезоне 19 очков (12 шайб + 7 передач).

«Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Востока, имея в активе 17 очков. «Аризона» набрала 17 очков и располагается на 10-м месте на Западе.

10 ноября «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Вашингтоном» со счетом 2:1. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 33 из 34 бросков по воротам.

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