Прямой эфир

Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Аризоной»

0
Фото: REUTERS/Amber Searls/USA TODAY Sports
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Аризоне Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Вашингтоне закончилась со счетом 1:4. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу. Всего на счету Овечкина в нынешнем сезоне 19 очков (12 шайб + 7 передач).

«Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Востока, имея в активе 17 очков. «Аризона» набрала 17 очков и располагается на 10-м месте на Западе.

10 ноября «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Вашингтоном» со счетом 2:1. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 33 из 34 бросков по воротам.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два очка Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» в НХЛ
Вратарь «Тампы» Василевский сделал результативный пас в НХЛ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017