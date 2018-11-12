Аэропорт в штате Флорида оцеплен из-за подозрительного предмета

Подозрительный пакет обнаружили в аэропорту Форт-Лодердейл/Холливуд в штате Флорида, на место направлена бригада саперов, говорится в сообщении офиса шерифа округа Бровард в Twitter.

Уточняется, что бесхозная вещь была найдена около терминала 4. Правоохранители перекрыли подъезды к аэропорту и не позволяют никому входить и выходить из здания.

19 октября полицейские сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок со взрывчаткой известным и влиятельным оппонентам президента США Дональда Трампа. Полиция вычислила его с помощью анализа ДНК.

Ему предъявлены обвинения по пяти различным пунктам, в том числе транспортировка взрывчатки и угрозы экс-президентам. Мужчине грозит до 58 лет тюрьмы.