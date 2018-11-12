Пасечник лидирует на выборах главы ЛНР после подсчета 63% бюллетеней

Леонид Пасечник лидирует на выборах главы самопровозглашенной Луганской народной республики после подсчета 63% бюллетеней. По данным ЦИК ЛНР, он набрал на данный момент 68,92% голосов.

Также в комиссии сообщили, что 16,35% избирателей проголосовали за кандидата Олега Коваля, 6,1% за Людмилу Руснак, 7,53% за Наталью Сергун. Как пишет «РИА Новости», предварительная явка на выборах главы и депутатов парламента составила 77%.

Лидирует на выборах в парламент с 74,28% голосов и общественное движение «Мир Луганщине», которое возглавляет исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. За кандидатов в депутаты от общественного движения «Луганский Экономический Союз» проголосовало около 25% жителей республики.

В воскресенье, 11 ноября, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) прошли выборы глав республик и депутатов. Участки для голосования были открыты до 20:00 мск.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после госпереворота в Киеве. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик ЛНР И ДНР.