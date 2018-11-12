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Внук Никулина рассказал детали нападения леопарда на ребенка в Москве

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Внук советского артиста и руководитель пресс-центра цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин-младший сообщил подробности нападения леопарда на ребенка.

Как пояснил Никулин в комментарии телеканалу РЕН ТВ, инцидент произошел, когда дети вместе с сопровождающими находились на экскурсии по закулисной части цирка.

«Когда все стояли, ждали эту экскурсию, когда дети раздевались в гардеробе перед экскурсией, в этот момент приехали два дрессировщика леопардов», — рассказал Никулин, добавив, что один из них вел девятилетнего леопарда, а второй отстранял детей.

По словам Никулина, одна из девочек сделала резкое движение, на что среагировал хищник. Дрессировщик мгновенно набросился на леопарда и увел зверя.

Леопард порвал ребенку свитер, но не нанес никаких телесных повреждений. Девочка и сопровождающие взрослые отказались от помощи медиков в медпункте цирка и продолжили экскурсию, а затем посмотрели представление.

Глава пресс-центра цирка подчеркнул, что у животного были сделаны все необходимые прививки, а когти были подстрижены, дрессировщикам был сделан строгий выговор.

Об инциденте стало известно 11 ноября. В СМИ сообщали, что пострадавшая от нападения леопарда девочка отделалась царапиной на шее и порванной одеждой, а также, что ребенку предстоит пройти курс уколов от бешенства. 

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