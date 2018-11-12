Истребители ВВС Германии продолжат тренировочные полеты над Эстонией

Истребители немецких ВВС Eurofighter, выполняющие миссию по охране воздушного пространства над балтийскими странами и дислоцированные на авиабазе Эмари недалеко от Таллина, на следующей неделе с понедельника по пятницу ежедневно будут совершать тренировочные полеты над Эстонией на низкой высоте. Об этом сообщила пресс-служба эстонских сил обороны.

Сообщается, что полеты будут происходить на высоте не менее 152 м, по большей части вдали от населенных пунктов. Тренировочные полеты возобновились с сентября 2018 года и совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специальных зонах, пишет «РИА Новости».

Страны Балтии самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, не располагают. С апреля 2004 года после вступления в альянс их охраняют самолеты стран НАТО, которые базируются также в Литве на аэродроме Зокняй. В Литве миссию выполняют бельгийские истребители F-16. Миссия в 2012 году была продлена на неопределенный срок.

1 октября стало известно, что Эстония приняла решение возобновить полеты истребителей Североатлантического альянса над страной, которые после инцидента с ракетой испанских ВВС были приостановлены. Истребитель испанских ВВС Eurofighter Typhoon 2000 7 августа во время учебных полетов на юге Эстонии по ошибке выпустил боевую ракету. Эстонские военные не обнаружили фрагментов ракеты после проверки предполагаемого места ее падения.