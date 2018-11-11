В Польше участники марша в честь независимости сожгли флаг Евросоюза

Участники шествия в честь 100-летия независимости Польши от националистической организации «Всепольская молодежь» во время марша сожгли флаг Европейского союза.

На своей странице в социальной сети Twitter организация опубликовала фотографию, на которой участники движения поджигают флаг ЕС. Также они заявили, что всё это происходило под крики толпы «Долой Европейский союз!», пишет RT.

Flaga Unii Europejskiej spalona. Tłum skanduje: Precz z Unią Europejską! #MarszNiepodległości pic.twitter.com/qrRHTsw825 — Młodzież Wszechpolska (@MWszechpolska) November 11, 2018

Один из самых почитаемых государственных праздников отметили жители Польши 11 ноября, в воскресенье. Он приурочен к восстановлению независимости страны в 1918 году.

В Варшаве было организовано сразу три марша в честь независимости, которые прошли практически одним маршрутом. Государственный был организован президентом Польши Анджеем Дудой, кроме того, Национальный радикальный лагерь организовал марш националистов, а антифашисты провели марш левых сил.

В шествии приняли участие сам президент, члены правительства, политические деятели, представители общественных организаций. По ходу марша в колонне начали раздаваться хлопки взрывпакетов и зажигаться файеры, пишет «РИА Новости».

Полиция не смогла вмешаться и помешать этому. Однако серьезных стычек между националистами и антифашистами на данный момент не зарегистрировано.

Ранее, 11 ноября, украинский лидер Петр Порошенко поздравил Польшу с Днем независимости. В своем Facebook он назвал страну дружественной и пожелал ей мира, благополучия и процветания.