Прямой эфир

В Польше участники марша в честь независимости сожгли флаг Евросоюза

0
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники шествия в честь 100-летия независимости Польши от националистической организации «Всепольская молодежь» во время марша сожгли флаг Европейского союза.

На своей странице в социальной сети Twitter организация опубликовала фотографию, на которой участники движения поджигают флаг ЕС. Также они заявили, что всё это происходило под крики толпы «Долой Европейский союз!», пишет RT.

Один из самых почитаемых государственных праздников отметили жители Польши 11 ноября, в воскресенье. Он приурочен к восстановлению независимости страны в 1918 году.

В Варшаве было организовано сразу три марша в честь независимости, которые прошли практически одним маршрутом. Государственный был организован президентом Польши Анджеем Дудой, кроме того, Национальный радикальный лагерь организовал марш националистов, а антифашисты провели марш левых сил.

В шествии приняли участие сам президент, члены правительства, политические деятели, представители общественных организаций. По ходу марша в колонне начали раздаваться хлопки взрывпакетов и зажигаться файеры, пишет «РИА Новости».

Полиция не смогла вмешаться и помешать этому. Однако серьезных стычек между националистами и антифашистами на данный момент не зарегистрировано.

Ранее, 11 ноября, украинский лидер Петр Порошенко поздравил Польшу с Днем независимости. В своем Facebook он назвал страну дружественной и пожелал ей мира, благополучия и процветания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посольство Украины заявило о возможных провокациях польских радикалов
Туск заявил о возможном выходе Польши из ЕС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017