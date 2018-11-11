Песков заявил о росте проблем в повестке двусторонних отношений с США

Количество проблем в повестке двусторонних отношений России и Соединенных Штатов постоянно увеличивается. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также он отметил, что несмотря на рост проблем, до сих пор нет полной уверенности и точных договоренностей по встрече президентов двух стран на предстоящем саммите G20 в Аргентине, пишет «РИА Новости».

11 ноября президент России Владимир Путин подтвердил журналистам, что ему удалось поговорить со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время приема в Елисейском дворце.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп, как и сообщалось ранее, договорились в Париже пообщаться на саммите G20 в Буэнос-Айресе, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Очередное обострение отношений между Москвой и Вашингтоном произошло в октябре после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о решении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). США обвинили РФ в нарушении соглашения. Москва такие заявления отвергла, указав, что именно Вашингтон размещает системы ПРО на территории Европы.