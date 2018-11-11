Гитариста Aerosmith увезли на скорой с концерта в Нью-Йорке

Гитариста Aerosmith Джо Перри увезли в больницу во время выступления группы в Нью-Йорке.

По данным портала TMZ, после исполнения одной из песен музыкант почувствовал себя плохо. Как отмечают журналисты, когда Перри вернулся в гримерку, он «выглядел ужасно». Музыкант был в срочном порядке госпитализирован.

Информация о его текущем состоянии не уточняется.

Американская рок-группа Aerosmith была создана Перри совместно со Стивеном Тайлером и Томом Хэмилтоном в Бостоне в 1970 году. За время существования коллектив выпустил 15 студийных альбомов и получил четыре «Грэмми». В 2001 году музыкантов включили в Зал славы рок-н-ролла. В 2016 году группа объявила о распаде и анонсировала прощальный тур.