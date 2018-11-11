Прямой эфир

Гитариста Aerosmith увезли на скорой с концерта в Нью-Йорке

0
Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гитариста Aerosmith Джо Перри увезли в больницу во время выступления группы в Нью-Йорке.

По данным портала TMZ, после исполнения одной из песен музыкант почувствовал себя плохо. Как отмечают журналисты, когда Перри вернулся в гримерку, он «выглядел ужасно». Музыкант был в срочном порядке госпитализирован.

Информация о его текущем состоянии не уточняется.

Американская рок-группа Aerosmith была создана Перри совместно со Стивеном Тайлером и Томом Хэмилтоном в Бостоне в 1970 году. За время существования коллектив выпустил 15 студийных альбомов и получил четыре «Грэмми». В 2001 году музыкантов включили в Зал славы рок-н-ролла. В 2016 году группа объявила о распаде и анонсировала прощальный тур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский музыкант провалился под сцену во время концерта
Адвокат рэпера Гуфа раскрыл подробности нападения на музыканта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017