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Генсек ООН увидел сходство современной эпохи с периодом перед мировыми войнами

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая 11 ноября на Парижском форуме мира, заявил о своем беспокойстве в связи с тем, что современная эпоха напоминает ему период истории перед Первой и Второй мировыми войнами, сообщает ТАСС.

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«Целый ряд обстоятельств сегодняшнего дня, мне кажется, походят как на начало ХХ века, так и на 1930-е годы, что заставляет опасаться непредсказуемого стечения роковых обстоятельств», — сказал глава международной организации.

В частности, он привел параллель между 1929 годом, когда началась Великая депрессия, и экономическим кризисом 2008 года. Урок начала XX века, как считает Гутерриш, человечеству удалось усвоить и избежать масштабной экономической депрессии 10 лет назад. Вместе с тем кризис 2008 года существенно задел средний класс в развитых странах, что отражается на результатах выборов на Западе.

До Гутерриша о схожести современного мира и мира между двух мировых войн заявил Эммануэль Макрон, также принимающий участие в Парижском форуме мира. Кроме них участие в мероприятии принимают президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и другие мировые лидеры.

Ранее в этот же день в Париже состоялся торжественный прием в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

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