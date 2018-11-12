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Объединение Бинбанка и «ФК Открытие» завершится к середине 2019 года

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Объединение Бинбанка и «ФК Открытие» завершится к середине 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службах кредитных организаций.

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Юридическое слияние «ФК Открытие» и Бинбанка запланировано на 1 января 2019 года. Тогда же начнется постепенный снос вывесок последнего и сокращение количества отделений банков. Однако на окончательное внедрение всех технических процессов, баз и систем потребуется еще полгода.

Объединенная кредитная организация под названием «ФК Открытие» будет обслуживать и граждан, и компании. Заемщикам не придется перезаключать договоры вкладов, кредитные соглашения и перевыпускать карты — они будут действовать до окончания срока, изначально указанного в документах.

Обновленные реквизиты счетов отобразятся в личных кабинетах клиентов на сайте кредитной организации уже в начале 2019-го. Старые данные будут действительны первые три месяца следующего года.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Полгода до "Открытия": слияние компании с Бинбанком растянется до лета

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