Путин не исключил возможность общения с Трампом за обедом в Париже

Президент России Владимир Путин не исключил, что может пообщаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом за обедом в Париже 11 ноября.

В эфире RT France российский лидер отметил, что ему удалось лишь поздороваться с Трампом. «Церемония была сделана таким образом, что там общаться было невозможно, мы наблюдали за происходящими событиями. Но сейчас будет рабочий обед, может быть, там. Но в любом случае мы договорились о том, что мы здесь не будем нарушать графика работы принимающей стороны, по их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем», — цитирует Путина ТАСС.

Как уточняет «Интерфакс», во время приема главы двух государств сидят за одним столом на праздничном обеде, который будет идти 2,5 часа. Также с ними сидят глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Путин также отметил, что готов к диалогу с Америкой, но не хочет нарушать запланированный график мероприятий в Париже. По его словам, полноценная встреча с Трампом будет возможна на полях «большой двадцатки» в Аргентине. Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.