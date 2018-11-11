Прима Лондонского балета Наталья Осипова в декабре станцует в Перми

Прима Лондонского королевского балета Наталья Осипова станцует в новом балете «Баядерка» в Пермском театре оперы и балета 14 декабря.

Как сообщает ТАСС, в 2017 году Осипова стала примой-балериной Пермского театра и подписала контракт о сотрудничестве. Договор был заключен на год с возможностью пролонгации.

На сегодняшний день неизвестно, в каких еще постановках будет принимать участие прима.

Балет «Баядерка» является шедевром балетмейстера Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса. Сюжет основан на истории любви храмовой танцовщицы Никки и знатного воина Солора. Литературным источником произведения являются драма «Шакунтала» и баллада Гете «Бог и баядерка».

Балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко во время работы над проектом обращался к хореографии Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани.

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