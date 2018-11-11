Аршавин объявил о завершении карьеры

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин в воскресенье, 11 ноября, объявил о завершении карьеры.

«Думаю, полностью завершаю карьеру», — приводит его слова официальный сайт казахстанского клуба «Кайрат».

11 ноября 37-летний спортсмен провел прощальную игру за «Кайрат». В заключительном туре чемпионата страны алма-атинский клуб встречался с карагандинским «Шахтером». Матч завершился со счетом 0:0.

Действие контракта Аршавина с «Кайратом» истекает в декабре текущего года. 5 ноября «Федеральное агентство новостей» сообщило, что соглашение не будет продлено. 7 ноября стало известно, что российский футболист не намерен переходить в другую команду и хочет завершить карьеру.

Аршавин стал игроком «Кайрата» весной 2016 года. В составе команды он провел свыше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.

Футболист также выступал за петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». В составе сборной России он завоевал бронзу чемпионата Европы в 2008 году.