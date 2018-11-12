Досрочная победа: Россия уверенно стартует на Еврохоккейтуре

Вчера в Хельсинки завершился первый этап Еврохоккейтура, который открыл постолимпийский сезон для национальных сборных. России удалось одержать достаточно уверенную победу на турнире. Благодаря победам над хозяевами тура финнами (3:0) и чемпионами мира двух последних лет шведами (4:1) подопечные Ильи Воробьева досрочно обеспечили себе титул. Испортил им настроение только проигрыш в последнем матче против Чехии (2:5).

Сборная России показала очень командный хоккей и добилась результата, не являясь изначально явным фаворитом. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил действия новичков команды.

— Очень здорово, что ребята так уверенно начали Евротур, а последнее поражение где-то даже к лучшему – не будет ненужных иллюзий, что у нас все в порядке и можно почивать на лаврах, — отметил Александр Кожевников. — Важно, что тренерский штаб проверил ряд новичков, не стал брать лидеров, чей уровень все равно был известен. В результате мы увидели яркую игру Андрея Кузьменко, а также вернувшегося в сборную после долгого перерыва Андрея Локтионова.

Главными героями сборной на турнире стали нападающий СКА Андрей Кузьменко и форвард ярославского «Локомотива» Андрей Локтионов. Проводящий свой первый турнир на уровне национальной команды 22-летний Кузьменко забросил две шайбы в субботнем матче против Швеции. Он играл слева в звене игроков петербургского СКА – центрфорвардом был Алексей Бывальцев, позицию справа занимал олимпийский чемпион Александр Барабанов.

— Довольно сложно разобрать, почему при одном и том же главном тренере Кузьменко показывает разный хоккей в клубе и сборной, — заявил «Известиям» экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. — Возможно, дело в разном игровом времени или отсутствии у хоккеиста полноценной подготовки в составе СКА – всю предсезонку он провел в ЦСКА. Но видно, что смена обстановки его раскрепостила, а вызов в национальную команду был воспринят как некий аванс, который дополнительно мотивировал хоккеиста. Кроме того, немаловажно то, что на Кубке Карьяла Кузьменко оказался в одной тройке с Барабановым, который в 24 года уже стал зрелым мастером, прошедшим и золото Олимпиады, и два чемпионата мира, и успех СКА в Кубке Гагарина. Его голевой пас на Кузьменко в матче со шведами – признак высокого мастерства. Надеюсь, что этот заезд в сборную окрылит и Кузьменко, и Бывальцева, дав им нужный импульс для качественной игры и в КХЛ.

Голом в игре с теми же шведами, а также передачей в стартовом матче с Финляндией отметился 28-летний Локтионов. Чемпион мира-2014 был вызван в национальную команду впервые с 2016 года. При этом Илья Воробьев поставил его в центр атакующей тройки, где по краям играли лидеры ЦСКА, олимпийские чемпионы Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. Тогда как в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов использует Локтионова на позиции слева.

— Локтионов и раньше отличался универсальностью и способностью в любых обстоятельствах квалифицированно исполнять задание тренера, — добавил Александр Пашков. — Его способность сыграть на разных позициях и в разных сочетаниях, причем перестроиться с одного на другое в короткие сроки, - очень редкая черта. Если Андрей продолжит ее демонстрировать на протяжении всего сезона, то он будет иметь хорошие шансы поехать на чемпионат мира в Словакию даже при том, что из-за более позднего начала турнира там может быть гораздо больше представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чем обычно.

По мнению соперников сборной России, несмотря на частичное обновление состава, наша команда показала наиболее цельный хоккей в двух победных матчах.

— Россия была очень хорошо организована на протяжении всего матча с нами, — сказал «Известиям» вратарь сборной Финляндии и уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола. — Очень хорошо себя показали как новички, так и более опытные хоккеисты из золотой олимпийской команды. Нам нужно проанализировать эту игру и готовиться к следующим этапам. Пока мы привыкаем к требованиям нового главного тренера, но уверен, что в дальнейшем будем улучшать игру.

После майского чемпионата мира в Копенгагене сборную Финляндии возглавил Юкка Ялонен, приведший Суоми к победе на мировом первенстве-2011 в Братиславе, а в предыдущие два сезона возглавлявший клуб КХЛ «Йокерит».

Сборной Швеции по-прежнему продолжает руководить Рихард Гренберг, с которым команда выиграла золото двух последних чемпионатов мира – Кельн-2017 и Копенгаген-2018.

— Наш тренерский штаб проверяет экспериментальные сочетания, - объяснил «Известиям» нападающий сборной Швеции и казанского «Ак Барса» Антон Ландер. — Понятно, что сборная России тоже играла не самым стабильным составом, но в ней было несколько олимпийских чемпионов, а также игроков с опытом выступлений на чемпионатах мира и в НХЛ. Поэтому класс русских сказался во встрече с нами. Этот матч очень полезен для нас в плане разбора ошибок и улучшения своей игры на будущих этапах.

Второй этап Еврохоккейтура - Кубок Первого канала пройдет в декабре в России. Большинство игр пройдет в Москве, но не исключено, что Россия и Финляндия проведут свой матч в Санкт-Петербурге на одноименной футбольной арене на Крестовском острове.

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