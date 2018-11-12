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Досрочная победа: Россия уверенно стартует на Еврохоккейтуре

Наша национальная команда досрочно завоевала победу на турнире в Финляндии
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Вчера в Хельсинки завершился первый этап Еврохоккейтура, который открыл постолимпийский сезон для национальных сборных. России удалось одержать достаточно уверенную победу на турнире. Благодаря победам над хозяевами тура финнами (3:0) и чемпионами мира двух последних лет шведами (4:1) подопечные Ильи Воробьева досрочно обеспечили себе титул. Испортил им настроение только проигрыш в последнем матче против Чехии (2:5).

Сборная России показала очень командный хоккей и добилась результата, не являясь изначально явным фаворитом. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил действия новичков команды. 

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— Очень здорово, что ребята так уверенно начали Евротур, а последнее поражение где-то даже к лучшему – не будет ненужных иллюзий, что у нас все в порядке и можно почивать на лаврах, — отметил Александр Кожевников. — Важно, что тренерский штаб проверил ряд новичков, не стал брать лидеров, чей уровень все равно был известен. В результате мы увидели яркую игру Андрея Кузьменко, а также вернувшегося в сборную после долгого перерыва Андрея Локтионова. 

Главными героями сборной на турнире стали нападающий СКА Андрей Кузьменко и форвард ярославского «Локомотива» Андрей Локтионов. Проводящий свой первый турнир на уровне национальной команды 22-летний Кузьменко забросил две шайбы в субботнем матче против Швеции. Он играл слева в звене игроков петербургского СКА – центрфорвардом был Алексей Бывальцев, позицию справа занимал олимпийский чемпион Александр Барабанов.

— Довольно сложно разобрать, почему при одном и том же главном тренере Кузьменко показывает разный хоккей в клубе и сборной, — заявил «Известиям» экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. — Возможно, дело в разном игровом времени или отсутствии у хоккеиста полноценной подготовки в составе СКА – всю предсезонку он провел в ЦСКА. Но видно, что смена обстановки его раскрепостила, а вызов в национальную команду был воспринят как некий аванс, который дополнительно мотивировал хоккеиста. Кроме того, немаловажно то, что на Кубке Карьяла Кузьменко оказался в одной тройке с Барабановым, который в 24 года уже стал зрелым мастером, прошедшим и золото Олимпиады, и два чемпионата мира, и успех СКА в Кубке Гагарина. Его голевой пас на Кузьменко в матче со шведами – признак высокого мастерства. Надеюсь, что этот заезд в сборную окрылит и Кузьменко, и Бывальцева, дав им нужный импульс для качественной игры и в КХЛ.

Голом в игре с теми же шведами, а также передачей в стартовом матче с Финляндией отметился 28-летний Локтионов. Чемпион мира-2014 был вызван в национальную команду впервые с 2016 года. При этом Илья Воробьев поставил его в центр атакующей тройки, где по краям играли лидеры ЦСКА, олимпийские чемпионы Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. Тогда как в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов использует Локтионова на позиции слева.

— Локтионов и раньше отличался универсальностью и способностью в любых обстоятельствах квалифицированно исполнять задание тренера, — добавил Александр Пашков. — Его способность сыграть на разных позициях и в разных сочетаниях, причем перестроиться с одного на другое в короткие сроки, - очень редкая черта. Если Андрей продолжит ее демонстрировать на протяжении всего сезона, то он будет иметь хорошие шансы поехать на чемпионат мира в Словакию даже при том, что из-за более позднего начала турнира там может быть гораздо больше представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чем обычно.

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По мнению соперников сборной России, несмотря на частичное обновление состава, наша команда показала наиболее цельный хоккей в двух победных матчах.

— Россия была очень хорошо организована на протяжении всего матча с нами, — сказал «Известиям» вратарь сборной Финляндии и уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола. — Очень хорошо себя показали как новички, так и более опытные хоккеисты из золотой олимпийской команды. Нам нужно проанализировать эту игру и готовиться к следующим этапам. Пока мы привыкаем к требованиям нового главного тренера, но уверен, что в дальнейшем будем улучшать игру.

После майского чемпионата мира в Копенгагене сборную Финляндии возглавил Юкка Ялонен, приведший Суоми к победе на мировом первенстве-2011 в Братиславе, а в предыдущие два сезона возглавлявший клуб КХЛ «Йокерит». 

Сборной Швеции по-прежнему продолжает руководить Рихард Гренберг, с которым команда выиграла золото двух последних чемпионатов мира – Кельн-2017 и Копенгаген-2018.

— Наш тренерский штаб проверяет экспериментальные сочетания, - объяснил «Известиям» нападающий сборной Швеции и казанского «Ак Барса» Антон Ландер. — Понятно, что сборная России тоже играла не самым стабильным составом, но в ней было несколько олимпийских чемпионов, а также игроков с опытом выступлений на чемпионатах мира и в НХЛ. Поэтому класс русских сказался во встрече с нами. Этот матч очень полезен для нас в плане разбора ошибок и улучшения своей игры на будущих этапах.

Второй этап Еврохоккейтура - Кубок Первого канала пройдет в декабре в России. Большинство игр пройдет в Москве, но не исключено, что Россия и Финляндия проведут свой матч в Санкт-Петербурге на одноименной футбольной арене на Крестовском острове.

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