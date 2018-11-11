Белорусский вокзал в Москве эвакуировали после сообщения о бомбе
Посетителей Белорусского вокзала в Москве эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе взрыва днем в воскресенье, 11 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Белорусском вокзале. Здание эвакуируется, работает только на выход, — сказал собеседник агентства.
Позже стало известно, что информация об угрозе взрыва не подтвердилась.
Ранее в воскресенье сообщалось, что кинологи проверяют здание Киевского вокзала после анонимного звонка о взрывном устройстве. В настоящее время вокзал работает в штатном режиме.
Осенью прошлого года в разных городах России регулярно проводилась эвакуация крупных учреждений, вузов, торговых центров и вокзалов из-за ложных звонков о минировании.