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Белорусский вокзал в Москве эвакуировали после сообщения о бомбе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Посетителей Белорусского вокзала в Москве эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе взрыва днем в воскресенье, 11 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Белорусском вокзале. Здание эвакуируется, работает только на выход, — сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что информация об угрозе взрыва не подтвердилась.  

Ранее в воскресенье сообщалось, что кинологи проверяют здание Киевского вокзала после анонимного звонка о взрывном устройстве. В настоящее время вокзал работает в штатном режиме.

Осенью прошлого года в разных городах России регулярно проводилась эвакуация крупных учреждений, вузов, торговых центров и вокзалов из-за ложных звонков о минировании.

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