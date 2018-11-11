В Твери арестована подозреваемая в убийстве четырехмесячной дочери

Суд по ходатайству следствия постановил арестовать 31-летнюю жительницу Твери, подозреваемую в убийстве дочери. Женщина в настоящее время находится в больнице под охраной стражей порядка, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Тверской области.

По версии следователей, утром 10 ноября женщина, находясь в спальне, руками повернула голову дочки на бок и перекрыла ее дыхание подушкой. Результаты медицинского исследования показали, что причиной смерти малолетнего ребенка стало удушение. После совершения преступления она нанесла себе повреждения, после которых была госпитализирована в реанимацию. По информации ТАСС, ребенку было четыре месяца.

«В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления», — добавили в управлении СК России по Тверской области.

В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России, которая предусматривает возможность пожизненного лишения свободы. Однако в соответствии со статьей 57 УК РФ пожизненное заключение не может применяться в отношении женщин.

В августе этого года 48-летняя жительница города Чайковский Пермского края зарезала 18-летнюю дочь из-за «личной неприязни». Испугавшись последствий, она попыталась скрыться, однако правоохранительные органы задержали ее на вокзале.