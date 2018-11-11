Прямой эфир

В Твери арестована подозреваемая в убийстве четырехмесячной дочери

0
Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд по ходатайству следствия постановил арестовать 31-летнюю жительницу Твери, подозреваемую в убийстве дочери. Женщина в настоящее время находится в больнице под охраной стражей порядка, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Тверской области.

По версии следователей, утром 10 ноября женщина, находясь в спальне, руками повернула голову дочки на бок и перекрыла ее дыхание подушкой. Результаты медицинского исследования показали, что причиной смерти малолетнего ребенка стало удушение. После совершения преступления она нанесла себе повреждения, после которых была госпитализирована в реанимацию. По информации ТАСС, ребенку было четыре месяца. 

«В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления», — добавили в управлении СК России по Тверской области.

В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России, которая предусматривает возможность пожизненного лишения свободы. Однако в соответствии со статьей 57 УК РФ пожизненное заключение не может применяться в отношении женщин.

В августе этого года 48-летняя жительница города Чайковский Пермского края зарезала 18-летнюю дочь из-за «личной неприязни». Испугавшись последствий, она попыталась скрыться, однако правоохранительные органы задержали ее на вокзале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заказное убийство предотвратили на Кубани
Представители ФСИН выехали в колонию Цеповяза

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017