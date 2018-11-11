В ЛНР рассказали о подготовке провокаций со стороны Киева в день выборов

Украинские военные перебросили диверсионно-разведывательные отряды к линии соприкосновения в Донбассе для проведения провокаций и дестабилизации обстановки. Об этом в воскресенье, 11 ноября, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«В район населенного пункта Катериновка отмечено прибытие группы диверсантов из состава 8-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций (ССО) ВСУ», — цитирует его агентство ТАСС со ссылкой на «Луганскинформцентр».

Марочко также добавил, что главной задачей диверсантов является совершение провокаций в населенных пунктах республики для дестабилизации обстановки во время проведения выборов.

Выборы в Донбассе проходят 11 ноября. На пост главы ДНР претендуют пять кандидатов, в том числе временно исполняющий обязанности руководителя республики Денис Пушилин. В ЛНР также выбирают нового главу, на данный пост претендуют четыре кандидата. В списке есть и нынешний исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

В Киеве ранее заявили, что подобное голосование идет вразрез с Минскими соглашениями. При этом в Москве проведение выборов назвали необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, подписанные в Минске соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после госпереворота в стране. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик.

Минские договоренности были согласованы в 2015 году Россией, Украиной, Германией и Францией. Комплекс соглашений, утвержденных «нормандской четверкой», предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в регионе, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы и диалог о проведении местных выборов на юго-востоке страны.