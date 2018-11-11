Киевский вокзал проверяют после сообщения об угрозе взрыва

После анонимного сообщения об угрозе взрыва в здании Киевского вокзала в Москве началась проверка кинологов со служебными собаками. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале. Здание проверяют кинологи», — рассказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что эвакуация пассажиров и персонала вокзала не проводилась. Вокзал продолжает работать в штатном режиме.

В апреле этого года прошла эвакуация 900 посетителей Курского вокзала. Причиной также стал анонимный звонок о заложенной в здании бомбе.

2 ноября после сообщения о минировании прошла эвакуация двух вокзалов в Киеве. 5 октября жительница Санкт-Петербурга опоздала на рейс до Таллина и сообщила о заложенном в автобусе взрывном устройстве. За ложный вызов девушку оперативно задержали на автовокзале, поскольку она сообщила о бомбе с личного мобильного телефона.