Пассажиров экстренно севшего в Иркутске Boeing начали расселять в гостиницы

Пассажиров экстренно севшего в Иркутске Boeing-777 начали размещать в гостиницах города. Об этом в воскресенье, 11 ноября, ТАСС рассказал сотрудник пресс-службы местного аэропорта.

По его сведениям, данным рейсом летели 282 человека. Он также добавил, что специалисты готовят заключение о состоянии воздушного судна. Эксперты оценят его технические возможности для продолжения полета. В противном случае будет вызван резервный борт.

Одна из пассажирок уже опубликовала в Сети видео из самолета после посадки, передает Пятый канал.

«Неожиданная поспешность… Россия так скучала по мне», — подписала видео француженка.

На записи слышно, что шума и паники в салоне нет.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что командир летевшего из Шанхая в Париж самолета во время нахождения у границы России и Монголии связался с диспетчерами и доложил о задымлении в кабине пилота. Экипажу предложили посадить лайнер в аэропорту Иркутска. Boeing-777 благополучно совершил посадку в 14:58 (9:58 мск). В результате происшествия пострадавших нет, пишет «Газета.ру».