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СМИ сообщили о еще одном «российском шпионе» в Австрии

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В Австрии обнаружили еще одного «российского шпиона», это сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, выполняющего в том числе функции контрразведки. Об этом со ссылкой на источники пишет австрийская газета Kronen Zeitung.

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По данным издания, у него был доступ к секретным документам, которые он якобы передал Москве. За подобные действия в Австрии грозит до 10 лет тюремного заключения.

Шпионский скандал

9 ноября сообщалось о задержании австрийского полковника минобороны страны в отставке. По данным разведки, подозреваемый примерно каждые две недели встречался с российским куратором, передававшим ему задания. Запрашиваемые сведения военный отправлял с помощью зашифрованных писем или спутниковой связи, добавляется в материале. По информации местной телерадиокомпании ORF, среди добытых им и переданных Москве сведений оказались и данные о том, что бывший начальник генштаба армии Австрии любит пирожные с ромом.

На следующий день мужчина был задержан, утверждается, что он дал признательные показания.

Реакция австрийских властей

Канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что Вена требует от Москвы прозрачного расследования по данному делу. При этом глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила визит в Россию на фоне шпионского скандала. В свою очередь президент страны Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, «эту аферу» сначала нужно расследовать, а уже после давать оценку там, как ситуация повлияет на отношения между Веной и Москвой.

Реакция Москвы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя шпионский скандал, обвинил Австрию в «микрофонной и мегафонной дипломатии». По его словам, Вена должна была напрямую поговорить о своих озабоченностях и подозрениях, а не «сообщать об этом на весь мир». 9 ноября МИД РФ заявил протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру.

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