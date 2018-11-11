Более 40% жителей ЛНР и ДНР проголосовали на выборах к 12:00

Явка избирателей на выборах главы и депутатов парламента самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) к 12:00 мск составила 43%. В Донецкой Народной Республике (ДНР) к этому времени на участки пришли 40,3% избирателей.

Как сообщила «РИА Новости» председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, никаких нарушений пока не зафиксировано.

«Выборы главы ДНР и депутатов Народного совета продолжаются», — сказала ТАСС председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

Выборы в Донбассе проходят в воскресенье, 11 ноября. Участки открылись в 8:00 мск. На пост главы ДНР претендуют пять кандидатов, в том числе временно исполняющий обязанности ее руководителя Денис Пушилин. В ЛНР также выбирают нового главу, на данный пост претендуют четыре кандидата. В списке есть и нынешний исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

В Киеве ранее заявили, что подобное голосование идет вразрез с Минскими соглашениями. При этом в Москве проведение выборов назвали необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, подписанные в Минске соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после госпереворота в стране. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик.

Минские договоренности были согласованы в 2015 году Россией, Украиной, Германией и Францией. Комплекс соглашений, утвержденных «нормандской четверкой», предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в регионе, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы и диалог о проведении местных выборов на юго-востоке страны.