Жене Мамаева угрожают компрометирующей перепиской мужа с Кокориным

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана стала жертвой шантажа со стороны хакеров. Об этом она сама рассказала подписчикам в Instagram.

Мамаевой угрожают компрометирующими фото и видео, а также «веселой» перепиской ее мужа с нападающим петербургского клуба «Зенит» Александром Кокориным. За свое молчание шантажисты требуют денег.

«Скажите, почему никто из правоохранительных органов не может их поймать? Уже куча заявлений лежит. Они взламывают стольких людей, выставляя личные архивы в Инстаграм людей, кто имеет много подписчиков! Что вообще происходит? Почему наши системы безопасности не работают?» — написала девушка.

К записи Алана прикрепила скриншоты сообщений от преступников.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в центре скандала, устроив драку в одном из московских кафе. 11 октября они были арестованы и помещены в СИЗО № 2, их обвиняют в побоях и хулиганстве. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева ранее заявила, что Мамаев и Кокорин не жалуются на условия своего содержания в следственном изоляторе.