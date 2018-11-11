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Жене Мамаева угрожают компрометирующей перепиской мужа с Кокориным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана стала жертвой шантажа со стороны хакеров. Об этом она сама рассказала подписчикам в Instagram.

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Мамаевой угрожают компрометирующими фото и видео, а также «веселой» перепиской ее мужа с нападающим петербургского клуба «Зенит» Александром Кокориным. За свое молчание шантажисты требуют денег.

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«Скажите, почему никто из правоохранительных органов не может их поймать? Уже куча заявлений лежит. Они взламывают стольких людей, выставляя личные архивы в Инстаграм людей, кто имеет много подписчиков! Что вообще происходит? Почему наши системы безопасности не работают?» — написала девушка.

К записи Алана прикрепила скриншоты сообщений от преступников.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в центре скандала, устроив драку в одном из московских кафе. 11 октября они были арестованы и помещены в СИЗО № 2, их обвиняют в побоях и хулиганстве. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева ранее заявила, что Мамаев и Кокорин не жалуются на условия своего содержания в следственном изоляторе.

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