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Украинский генерал нашел виновных в срыве плана Киева по вступлению в НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Украинский генерал, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что в срыве планов Киева на вступление в НАТО виновна канцлер Германии Ангела Меркель и ее договоренности с президентом России Владимиром Путиным.

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«У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и они сделали всё, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению», — сказал он в эфире телеканала ZIK.

9 ноября депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь заявил, что Украина потеряла Крым и Донбасс из-за канцлера Германии. По его словам, в 2008 году Меркель выступила против предоставления Киеву Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

ПДЧ — это программа по принятию новых членов в Североатлантический альянс. В 2008 году Франция, Германия и еще ряд европейских стран выступили против начала подготовки Украины ко вступлению в альянс.

В июне 2016 года Киев определил вступление в НАТО целью внешней политики страны.

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