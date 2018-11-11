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Умер Джон Роджерс

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Фото: twitter.com/@Comic_Con
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В США скончался президент международного фестиваля Comic-Con Джон Роджерс. Об этом вечером в субботу, 10 ноября, сообщает издание Deadline.

Отмечается, что Роджерс умер утром от осложнений, вызванных раком мозга. О дате и месте похорон не сообщается.

Как уточняет «Газета.ру», впервые американец начал работать на фестивале в 1978 году, тогда он отвечал за техническую сторону мероприятия. В 1986 он стал президентом мероприятия и с тех пор переизбирался на эту должность каждый год. 

Comic-Con — ежегодный международный фестиваль, который посвящен комиксам и связанной с ними культуре.

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