Умер Джон Роджерс

В США скончался президент международного фестиваля Comic-Con Джон Роджерс. Об этом вечером в субботу, 10 ноября, сообщает издание Deadline.

Отмечается, что Роджерс умер утром от осложнений, вызванных раком мозга. О дате и месте похорон не сообщается.

Как уточняет «Газета.ру», впервые американец начал работать на фестивале в 1978 году, тогда он отвечал за техническую сторону мероприятия. В 1986 он стал президентом мероприятия и с тех пор переизбирался на эту должность каждый год.

Comic-Con — ежегодный международный фестиваль, который посвящен комиксам и связанной с ними культуре.