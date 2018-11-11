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Кандидат в губернаторы Флориды отказался от признания поражения

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Фото: REUTERS/Colin Hackley
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Кандидат в губернаторы Флориды, мэр города Таллахасси Эндрю Гиллум, раздумал признавать свое поражение после сообщений о пересчете голосов, сообщил CNN.

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«Я заменяю свои слова о признании поражения принципиальным и бескомпромиссным призывом к учету каждого голоса», — заявил демократ в ходе пресс-конференции в субботу, 10 ноября.

Тогда же власти Флориды решили провести с помощью специального оборудования пересчет голосов в выборах сенатора от штата, губернатора, а также главы сельскохозяйственного ведомства. Подобная мера была вызвана небольшим разрывом между участниками избирательной гонки, который не позволял точно определить победителя.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о мошенничестве на выборах в сенат в штате. Процедура запланирована на ближайшие дни, результаты ожидаются к 15 ноября. После этого также допускается возможность ручного подсчета бюллетеней.

6 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена заксобраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам голосования Республиканская партия увеличила свое присутствие в сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над палатой представителей. Американский лидер назвал результаты выборов «невероятно успешными». В тот же день Гиллум сообщил своим сторонникам: «Мы признаем, что сегодня мы не выиграли».

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