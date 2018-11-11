Выбран лучший в мире сыр

На международном конкурсе сыроваров World Cheese Awards в Норвегии эксперты определили лучшие марки сыра в мире. Всего эксперты выбирали из 3472 сортов, которые представили сыроварни 41 страны, сообщает издание Euromag.

На первом месте оказался норвежский сыр Фанауст (Fanaost), который производят под Бергеном. Следом за ним в рейтинге расположился один норвежский продукт — традиционный коричневый козий сыр Хельфейт (Helfeit).

Отмечается, что сыры оценивали по множеству параметров, в числе которых внешний вид, качество корочки, а также основные характеристики (содержание влаги, жира, цвет, консистенция) и вкус.

8 ноября эксперты «Росконтроля» исследовали брынзу на российских прилавках. Некоторые образцы оказались слишком плотными и «резинистыми», а один из них отпугнул специалистов затхлым вкусом и запахом.