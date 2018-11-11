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Два очка Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» в НХЛ

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Фото: ТАSS/Kostas Lymperopoulos
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«Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча закончилась в серии буллитов со счетом 4:5.

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич забросил одну шайбу и реализовал победный буллит. Всего на его счету 9 очков (5 шайб + 4 передачи) в нынешнем сезоне.

Нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников и форвард «Джекетс» Артемий Панарин также отдали по одному точному пасу. В активе Наместникова 6 (1+5), у Панарина — 18 (5+13) очков.

«Рейнджерс» набрал 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице на Востоке. «Коламбус» идет пятым, имея в активе 20 очков.

В другом матче дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Оттаве Сенаторз» со счетом 4:6. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Также партнеру ассистировал голкипер «Тампы» Андрей Василевский.

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