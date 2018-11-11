Прямой эфир

На Украине задержан торговавший боеприпасами контрактник

0
Фото: TASS/Arne Dedert
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские правоохранители задержали в Херсонской области военного, торговавшего взрывчаткой и патронами. Мужчина проходил службу по контракту, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Твою дивизию: ВСУ самовольно покинули более 33 тыс. человек
В розыске числится свыше 15 тыс. единиц оружия, похищенного из украинских вооруженных сил

По данным ведомства, военнослужащий сделал тайник в лесу около своей военной части. Там мужчина хранил украденную взрывчатку и боеприпасы для продажи.

Мужчина был задержан при попытке продать 5 кг пластида и около двухсот патронов разного калибра.

Как уточняет RT, по факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

10 ноября греческие власти передали российским правоохранителям организатора преступного сообщества по производству водки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Брюсселе спецназ задержал вооруженного мужчину в ресторане
В Москве задержан сбивший ребенка водитель грузовика

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017