На Украине задержан торговавший боеприпасами контрактник

Украинские правоохранители задержали в Херсонской области военного, торговавшего взрывчаткой и патронами. Мужчина проходил службу по контракту, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, военнослужащий сделал тайник в лесу около своей военной части. Там мужчина хранил украденную взрывчатку и боеприпасы для продажи.

Мужчина был задержан при попытке продать 5 кг пластида и около двухсот патронов разного калибра.

Как уточняет RT, по факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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