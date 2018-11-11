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В Германии раскрыли заговор военных-неонацистов

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Офицеры элитного подразделения вооруженных сил Германии организовали тайное неонацистское сообщество с целью подготовки к военному перевороту в стране.

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Как пишет Daily Mail, заговорщики планировали убить лидера партии «Зеленые» Клаудию Рот, главу МИД Германии Хайко Мааса и экс-президента страны Йоахима Гаука. Военные намеревались сделать это в некий «день X», воспользовавшись хаосом на улицах немецких городов.

Правоохранители имели представления о замыслах объединения, однако считали их простыми разговорами. Немецкие спецслужбы заинтересовались группой единомышленников лишь после допроса одного из членов объединения, бывшего майора ВВС бундесвера, который подтвердил серьезность намерений.

Известно, что все заговорщики входили в движение Uniter, которое помогает военным, служившим в Африке и Афганистане в 1996 году. В организации все связи с неонацистами опровергают.

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