Помощник Кононова в «Арсенале» попрощался с командой

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Даниэл Тудор объявил о своем уходе из клуба.

Как передает «Газета.ру», помощник главного тренера Олега Кононова сделал заявление в Instagram. «Большое спасибо ребятам, было очень приятно работать вместе! Удачи!» — написал Тудор.

До этого румынский специалист работал с Кононовым в «Краснодаре» и грозненском «Ахмате». 9 ноября болельщики «Арсенала» рассказали о прощании самого Кононова с фанатами.

Ранее сообщалось, что специалист является основным кандидатом на пост наставника московского «Спартака». Сам Кононов после игры с «Анжи» оставил вопрос о переходе без комментариев, добавив: «Подождем немного».

22 октября «Спартак» объявил об отставке Массимо Карреры. В клубе отметили, что в прошлом сезоне команда продемонстрировала неудовлетворительные результаты, а игра в текущем сезоне показала, что улучшений нет.

Обязанности главного тренера в данный момент исполняет Рауль Рианчо.

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