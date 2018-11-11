Юниорская сборная России по хоккею выиграла Мировой кубок вызова
Юниорская сборная России по хоккею (до 17 лет) обыграла Финляндию в финале Мирового кубка вызова.
Встреча в Канаде завершилась со счетом 2:1. Шайбы забросили Данил Гущин и Игнат Коханин. У Финляндии отличился Ееро Ниеми.
Мировой кубок вызова проводится с 1986 года. Сборная России стала победителем турнира в четвертый раз.
10 ноября национальная сборная России по хoккeю дocpoчнo cтaлa пoбeдитeлeм этапа Евротура в Финляндии — Кубка Карьяла.
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