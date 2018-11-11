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Стала известна причина крушения военного самолета в Джорджии

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Фото: Global Look Press/Josef Vostarek
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Причиной крушения военного самолета в американском штате Джорджия, в результате которого погибли девять человек, стала ошибка пилотирования. Такую информацию со ссылкой на отчет совета по расследованию происшествий ВВС США сообщила местная газета Savannah Morning News.

В отчете говорится, что экипаж самолета не смог подготовиться к чрезвычайным ситуациям, должным образом не реагировал после взлета и не смог прервать полет, в результате чего произошла авария, пишет «РИА Новости».

Инцидент произошел 2 мая. Военно-транспортный самолет С-130 Hercules упал на автомагистраль вскоре после взлета. На борту находились четыре пассажира и пять членов экипажа, все они погибли. 

Самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению национальной гвардии Пуэрто-Рико. Он направлялся на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в штате Аризона.

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