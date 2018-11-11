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Билборды Порошенко со слоганом поэта-коммуниста появились в Киеве

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Фото: facebook.com/Денис Гороховский
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На улицах Киева появились социальные билборды президента Украины Петра Порошенко с двусмысленным слоганом «Геть вiд Москви!».

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Как сообщает Strana.ua, фраза принадлежит украинскому поэту-коммунисту 1920–30-х годов Николаю Хвылевскому.

Отмечается, что высказывание касалось вопроса, на какие образцы ориентироваться при возрождении украинской культуры — на российские или на европейские.

Многие украинцы не знают точного перевода фразы, и поэтому прочитали ее как «Руки прочь от Москвы», что вызвало многочисленные шутки в Интернете, передает РЕН ТВ.

Депутат Верховной рады Наталья Королевская ранее заявила, что из-за нежелания политиков взять на себя ответственность за установление мира на Украине не останется экономики, а также социальной защиты, что приведет к развалу государства.

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