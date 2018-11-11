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Британская королевская почта выпустила марки к 70-летию принца Чарльза

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Фото: royalmail.com
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Королевская почта Великобритании выпустила специальную коллекцию марок и предметов в честь 70-летнего юбилея принца Уэльского Чарльза. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В новую специальную коллекцию входят шесть марок и предметы коллекционирования. Выпуск уже можно приобрести в онлайн-магазине, пишет «РИА Новости».

31 октября стало известно, что королева Великобритании Елизавета II планирует передать правление старшему сыну, принцу Уэльскому Чарльзу. Наследник может взойти на трон через три года.

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