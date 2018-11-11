Британская королевская почта выпустила марки к 70-летию принца Чарльза

Королевская почта Великобритании выпустила специальную коллекцию марок и предметов в честь 70-летнего юбилея принца Уэльского Чарльза. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В новую специальную коллекцию входят шесть марок и предметы коллекционирования. Выпуск уже можно приобрести в онлайн-магазине, пишет «РИА Новости».

We are marking the 70th birthday of HRH The Prince of Wales with new stamps depicting The Prince and his family. #HappyBirthdayHRH

Pre-order today - https://t.co/6ePXYXRPAv

-@ClarenceHouse pic.twitter.com/vEvXa1IhoJ — Royal Mail (@RoyalMail) November 10, 2018

31 октября стало известно, что королева Великобритании Елизавета II планирует передать правление старшему сыну, принцу Уэльскому Чарльзу. Наследник может взойти на трон через три года.