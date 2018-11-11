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Турист заснял гигантское стадо антилоп с воздушного шара

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Фото: Global Look Press/Uwe Skrzypczak
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Турист во время полета на воздушном шаре над национальным заповедником «Масаи-Мара» в Кении смог заснять огромное стадо, в котором тысячи антилоп гну бегут по саванне.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на Daily Mail, едва шар стал опускаться ближе к земле, антилопы испугались и стали бегать зигзагами.

9 ноября стало известно, что британская ассоциация потребителей Which составила рейтинг 20 самых безопасных стран для туристов. На первом месте оказалась Исландия.

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