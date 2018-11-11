Не менее девяти человек погибло из-за оползня в Бразилии

Не менее девяти человек погибло, двое пропали без вести из-за оползня в штате Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила радиостанция RCN со ссылкой на службы спасения.

Инцидент произошел 10 ноября. Последние два дня в штате идут сильные дожди. Больше всего пострадал муниципалитет Нитерой. Представитель службы гражданской обороны Рио-де-Жанейро Роберто Робадиу заявил, что спасатели пытаются выяснить, находились ли на момент происшествия пропавшие без вести в своих домах, чтобы понять направление работ на ближайшее время, пишет «РИА Новости».

Также сообщается, что 11 человек удалось спасти, но все они получили травмы и сейчас доставлены в медучреждения. Среди спасенных оказалось трое детей, в том числе младенец. В спасательной операции принимают участие около 200 специалистов.

21 сентября стало известно, что оползень на Филиппинах, спровоцированный тайфуном «Мангхут», унес жизни 22 человек, десятки людей числятся пропавшими без вести.