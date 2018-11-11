Названа вероятная причина смерти украинской актрисы Волчковой

Стала известна вероятная причина смерти 44-летней украинской актрисы Юлии Волчковой, скончавшейся в субботу, 10 ноября.

Как сообщает телеканал «Пятый канал» со ссылкой близких артистки, Волчкова долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

На странице в Facebook коллеги вспоминают об артистке, как исключительно отзывчивом и добром человеке. Друзья и близкие выражают соболезнования семье ушедшей актрисы.

О смерти заслуженной артистки Украины сообщил Киевский aкaдeмичecкий тeaтр дpaмы и кoмeдии нa лeвoм бepeгу Днепра, где Волчкова работала с 1995 года.

Актриса запомнилась зрителям ролями в спектаклях «Мелкий бес», «Европа может подождать», «Так закончилось лето ...», «Идеальный муж», «Море… Ночь… Свечи…» и других.

Помимо работы в театре Волчкова известна своими ролями в кино и сериалах, среди которых «Роксолана, пленница султана», «День рождения Буржуя», «Нити судьбы», «Кольцо с рубином» и «Вальдшнепы».