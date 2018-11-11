Прямой эфир

Витсель помог «Боруссии» обыграть «Баварию» в чемпионате Германии

0
Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дортмундская «Боруссия» обыграла мюнхенскую «Баварию» в матче 11-го тура чемпионата Германии.

Как сообщает «Газета.ру», матч в Дортмунде завершился со счетом 3:2. «Боруссия» дважды отыгрывалась по ходу встречи. В составе «Боруссии» дубль оформил Марко Ройс, а также один забитый мяч на свой счет записал Пако Алькасер.

За «Баварию» дважды забил Роберт Левандовски. Экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель отдал решающую голевую передачу. «Боруссия» занимает первое место в чемпионате, набрав 27 очков. Следом идет «Боруссия» из Мёнхенгладбаха (23), затем — «Бавария» (20).

По меньшей мере 40 человек пострадали, в том числе полицейские, в ходе беспорядков на матче между «Боруссией» и «Гертой» в Дортмунде 27 октября.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Бавария» удалила фото игроков с Хеллоуина из-за обвинений в расизме
Футболист сборной Чили Артуро Видаль перешел из «Баварии» в «Барселону»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017