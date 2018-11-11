Витсель помог «Боруссии» обыграть «Баварию» в чемпионате Германии

Дортмундская «Боруссия» обыграла мюнхенскую «Баварию» в матче 11-го тура чемпионата Германии.

Как сообщает «Газета.ру», матч в Дортмунде завершился со счетом 3:2. «Боруссия» дважды отыгрывалась по ходу встречи. В составе «Боруссии» дубль оформил Марко Ройс, а также один забитый мяч на свой счет записал Пако Алькасер.

За «Баварию» дважды забил Роберт Левандовски. Экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель отдал решающую голевую передачу. «Боруссия» занимает первое место в чемпионате, набрав 27 очков. Следом идет «Боруссия» из Мёнхенгладбаха (23), затем — «Бавария» (20).

По меньшей мере 40 человек пострадали, в том числе полицейские, в ходе беспорядков на матче между «Боруссией» и «Гертой» в Дортмунде 27 октября.

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