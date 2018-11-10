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Южный дублер Кутузовского проспекта завершат к 2020 году

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Строительство южного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить к 2020 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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По его словам, специалисты уже вышли на все участки работ, которые идет полностью по графику. При этом он отметил, что существуют сложности с освобождением территории, однако к 2020 году участок будет закончен, пишет агентство городских новостей «Москва».

Хуснуллин напомнил, что на первом этапе работ будет возведено пять эстакад на пересечении южного дублера с улицей Минская, а также на съезде с дублера на улицу Минская, на съезде на южный дублер в сторону Аминьевского шоссе и на съезде и выезде с территории ТД «Волынская».

10 ноября заммэра заявил, что ряд станций столичного метрополитена, строящихся на северо-восточном участке Большой кольцевой линии, могут сдать в эксплуатацию раньше запланированного срока.

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