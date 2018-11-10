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Глава Евросовета осудил «флиртующих» с Россией политиков

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Фото: ТАSS/DAMIAN BURZYKOWSKI
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Политики в Европе, которые восхищаются нынешней администрацией США, выступают за выход Великобритании из Евросоюза и «флиртуют» с Россией, пытаются убедить, что у ЕС нет будущего. С таким заявлением выступил глава Евросовета Дональд Туск.

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По его словам, в этом нет никакого совпадения. Он назвал проблемой тех, кто болеет за национализм в Европе и делает ставку на конфликты, пишет «РИА Новости».

6 ноября Туск заявил, что угроза выхода Польши из Евросоюза вполне реальна. По мнению политика, это может произойти из-за конфронтации лидеров Польши и Брюсселя.

Глава Евросовета считает ситуацию «очень серьезной». Он также добавил, что глава партии Ярослав Качиньский может инициировать процессы, которые в итоге приведут к выходу страны из ЕС.

3 июля в Польше вступил в силу новый закон, который изменяет процедуру назначения судей Верховного суда и требования к ним. В Евросоюзе считают, что данная реформа противоречит принципу независимости судебной системы и несменяемости судей. Так, в прошлом году Еврокомиссия (ЕК) начала процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

В августе Брюссель дал Варшаве месяц на корректировку реформы, но республика отказалась пойти на уступки. В итоге Европейская комиссия решила передать в суд Евросоюза жалобу на власти Польши.

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