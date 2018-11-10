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На Украине предложили отменить 8 Марта из-за «российской агрессии»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил не праздновать в стране Международный женский день.

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Как отмечает издание «Главред», Вятрович уверен в готовности украинского общества отказаться от традиции празднования 8 Марта.

«В частности, потому, что всё больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором», — пояснил глава института национальной памяти.

По его мнению, празднование определенных дат в одно время с Россией «ослабляет» Украину. Более того, молодое поколение украинцев с легкостью откажется от праздника, так как не испытывает по нему ностальгии, передает «РИА Новости».

При этом Вятрович уточнил, что не обязательно полностью убирать праздник из календаря, достаточно изменить его концепцию, провозгласив 8 Марта днем борьбы за права женщин.

«Очевидно, в таком новом формате совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в «день тортиков и букетиков», — заключил украинец.

8 ноября представитель сообщества Ukrainian Military Honor провел в киевской гимназии № 315 урок «воинской доблести». «Образцом» мужества и храбрости, по его мнению, стала деятельность дивизии СС «Галичина», которая была создана в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Позже она была разгромлена и признана преступной.

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