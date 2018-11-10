Свыше 10 человек стали жертвами пожаров в Калифорнии

Более 10 человек стали жертвами пожаров в Калифорнии, сообщает The Guardian.

Девять погибших нашли на севере штата. Еще два тела были обнаружены в южной части.

8 ноября сообщалось, что в Калифорнии объявлена эвакуация. В ее северной части пожар охватил более 36 тыс. га и уничтожил почти 7 тыс. построек, став самым разрушительным в истории штата. В округах Лос-Анджелес и Вентура введен режим чрезвычайного положения. В южном регионе сгорело свыше 150 домов. В связи с гибелью людей начато расследование.

Вину за стихийное бедствие президент США Дональд Трамп возложил на местные власти, пригрозив лишить их финансирования.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тыс. га и уничтожил более 5,5 тыс. построек.