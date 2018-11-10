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Обвиненный в избиении москвича Пьер Нарцисс назвал себя пострадавшим

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российский исполнитель Пьер Нарцисс опроверг сообщения СМИ об избиении им в клубе москвича, сообщает «Газета.ру».

Артист заявил, что в инциденте пострадал именно он.

По словам певца, мужчина попросил провести его в караоке-клуб. Нарцисс ответил, что не сможет исполнить его просьбу, поскольку сотрудники фейсконтроля отказали ему в посещении. После этого москвич начал оскорблять артиста и снимать происходящее на телефон.

«Я отодвинул его руку с телефоном, и за это он ударил меня кружкой по голове», — добавил исполнитель.

По его мнению, необходимо закрывать издания, распространяющие непроверенные сведения.

«Всё же можно проверить, во всех клубах сейчас есть камеры», — отметил Нарцисс.

Ранее 10 ноября в СМИ появилась информация, что ночью певец ударил пивной кружкой в баре москвича по имени Павел и забрал его телефон. Предполагалось, что исполнитель мог находиться в нетрезвом состоянии.

Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения, участник «Фабрики звезд – 2». Наиболее известен благодаря песням «Шоколадный заяц», «Лето», «Акуна матата».

В 2017 году артиста уже обвиняли в применении насилия. Тогда его жена Валерия Калачева подала на развод, обосновав свое решение изменами мужа и избиением Марианны Суворовой. Последняя заявляла, что Нарцисс ее изнасиловал, писал журнал «СтарХит».

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