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В Австрии задержали подозреваемого в шпионаже бывшего военного

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Фото: Global Look Press/Eibner-Pressefoto/imago stock&people
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Власти Австрии задержали отставного офицера, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило в субботу, 10 ноября, Австрийское агентство печати со ссылкой на прокуратуру города Зальцбург, которая занимается расследованием этого дела.

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В настоящее время решается вопрос об аресте, передает ТАСС.

В свою очередь, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль по итогам телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что Вена ожидает от Москвы сотрудничества по делу офицера, обвиняемого в шпионаже.

«Шпионский скандал» разразился накануне: 9 ноября официальный представитель австрийского минобороны Михаэль Бауэр заявил о раскрытии якобы случая шпионажа с участием офицера австрийской армии.

В МИД России выразили недоумение, почему Вена не стала обсуждать вопрос через налаженные каналы. Москва посчитала такой подход неприемлемым и обратила внимание на заявление главы австрийского МИДа Карин Кнайсль, что отношения России и Австрии осложнятся, если подозрения в шпионаже будут подтверждены.

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