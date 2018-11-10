Пожар в петербургском гипермаркете полностью потушен

Сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар, который возник в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге.

Об этом со ссылкой на штаб пожаротушения сообщает ТАСС. Причиной пожара в гипермаркете, по одной из версий, стала разлившаяся горючая жидкость, рассказал осведомленный источник.

Пожар начался утром в субботу, 10 ноября, в здании на набережной Обводного канала, огонь охватил почти 5 тыс. кв. м гипермаркета. Поднимавшийся над зданием черный дым был виден во многих районах Петербурга.

В ходе тушения обрушилась кровля здания. По данным МЧС, никто не пострадал.