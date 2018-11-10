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Названа новая версия пожара в гипермаркете в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Причиной пожара в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, стала разлившаяся горючая жидкость. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах города.

«По имеющимся предварительным данным, работники магазина случайно уронили с высоты емкость с горючей жидкостью. Жидкость разлилась, загорелась, начался пожар, который перекинулся на кровлю», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что эта информация основывается в том числе на показаниях очевидцев.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в гипермаркете могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.

Инцидент произошел утром 10 ноября в здании на набережной Обводного канала. Площадь пожара составила почти 5 тыс. кв. м. Крыша гипермаркета обрушилась. Около 800 человек были эвакуированы из здания. По данным МЧС, никто не пострадал.

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